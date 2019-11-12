علق حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى على خبر إصابته مع المنتخب المصري، خلال استعدادات الفراعنة لمباراة كينيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





أول تعليق من حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب