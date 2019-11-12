ناهد السباعي تنشر صورة نادرة لمحمود عبد العزيز في ذكرى رحيله

تعليقها





تفاعل المتابعين

وانهالت التعليقات من الجمهور المتابع لها معبرين عن حبهم الشديد له وحزنهم لرحيله، وقدموا التعازي وعبروا عن إعجابهم بالصورة التي قامت بنشرها.



تعليقات الجمهور

ومن تعليقات الجمهور: "الله على جمال الصورة خدت قلبي ربنا يرحم من غاب عنا"، "صورة من أروع ما يكون يا سلام"، "الله يرحمه يحسن إليه يجعل مثواه في أعلى مكان في الجنة"، "صورة جميلة جدًا احسنتي يانودي".



ذكرى رحيل محمود عبد العزيز

جدير بالذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا.







حرصت الفنانة ناهد السباعي، على المشاركة في إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الفنان محمود عبد العزيز.ونشرت ناهد السباعي، صورة نادرة للنجم الراحل محمود عبد العزيز وبرفقته مجموعة من نجوم الفن وهم محمود حميدة، لبلبة، إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، أثار الحكيم، ليلى علوي، هالة صدقي، يحيى الفخراني، عزت العلايلي، حسين فهمي، ووالدها مدحت السباعي وزوجه الراحل محمود عبد العزيز الإعلامية بوسي شلبي.وكتبت "ناهد" معلقة على الصورة: "الذكرى السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبد العزيز نسألكم الدعاء والفاتحة".