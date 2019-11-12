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والد نيمار يتحدث عن عودته إلى برشلونة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
حسام مجدي
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تحدث والد ووكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أنباء عودته إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عودة نيمار إلى برشلونة

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أكدت أن نيمار كان سيعود إلى برشلونة من جديد الصيف الماضي ولكن فشلت الصفقة بسبب مطالب باريس سان جيرمان.

وربط بعض الصحف تواجد نيمار في مدينة برشلونة يوم السبت الماضي بعودة المفاوضات مع النادي وإقتراب عودته من جديد.

رد والد نيمار على أنباء عودته إلى برشلونة

ونفى والد نيمار كل الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة حول عودة اللاعب إلى نادي برشلونة من جديد في الصيف القادم.

وقال والد نيمار في تصريحات صحفية لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا في البرازيل ولن أتحرك من هنا".
وأضاف والد نيمار: "نيمار ليس مستعدًا للسفر إلى برشلونة أو العودة إلى النادي مرة أخرى في الوقت الحالي".
وغاب نيمار عن المشاركة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كثير من المباريات بسبب كثرة إصاباته خلال الموسم الحالي.

مشاركات نيمار مع برشلونة هذا الموسم

وقد سارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.
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