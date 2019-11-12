محمد عز يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" (صورة)





تعليقه



تهنئة الفنانين





وعلق الفنان عمر الشناوي، قائلًا: "مبروك يا صاحبي وربنا يوفقك"، فيما كتب الفنان مهند حسني: "مبروك يا ميزو بالنجاح يارب".

وعلق الفنان علي الطيب: "فرحان بيك وليك يا عز، ربنا يكرمك ويوفقك يا مجتهد"، فيما كتب الفنان محمد الدقاق: "أفرد جناحك يا ميزو وطير".

أبطال "استدعاء ولي عمرو"

جدير بالذكر أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، انتصار، محمد عز، مي كساب، أماني كمال، سماح أنور، تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري.





جدير بالذكر أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، انتصار، محمد عز، مي كساب، أماني كمال، سماح أنور، تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري.

كشف الفنان محمد عز، عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة الفنانة حورية فرغلي.ونشر محمد عز، البوستر الدعائي لفيلم "استدعاء ولي عمرو" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "عز" على البوستر قائلًا: "بسم الله توكلت على الله، استدعاء ولي عمرو قريبًا بدور العرض، كرمك يا رب وتوفيقك".وانهالت التعليقات من الجمهور المتابع له مقدمين له التهنئة ومتمنين له النجاح والتوفيق الدائم له.وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة للفنان محمد عز، على الفيلم الجديد ومنهم الفنانة هند عبد الحليم قائلة: "مبروك يا زوز ربنا يوفقك"، فيما علقت الفنانة دينا فؤاد: "مبروك".