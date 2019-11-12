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موعد مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:09 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالقادر عرابي
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يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشوار التأهل نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون بمواجهة منتخب كينيا وذلك بملعب الجيش بمدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية.


ويريد المدرب حسام البدري تحقيق إنطلاقة قوية في مستهل التصفيات وتحقيق الثلاث نقاط لا سيما وأن المباراة تقام داخل مصر، قبل السفر نحو جزر القمر لمواجهة منتخبها خلال الجولة الثانية.


موقف محمد صلاح من مباراة مصر وكينيا

إشترك الفرعون المصري محمد صلاح في مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الثلنية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجل خلالها هدفاً بالرأس، لكن تقارير إنجليزية أوردت أن صلاح يعاني من بعض الآلام في الكاحل.


وسيخضع صلاح لفحض طبي مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لتحديد إمكانيه لحاقه بمباراة كينيا القادمة، في ظل إنتشار التقارير حول رغبة ناديه في عدم مشاركته خلال مباراتي مصر ضد كينيا وجز القمر.


البدري يتسلح بالمحترفين

ويتطلع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لإستمرار تألق الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول وصاحب الهدف الثاني في شباك مانشستر ستي، والمتألق مؤخراً محمود حسن تريزيجيه الذي سجل هدفين متتاليين أمام ليفربول وولفرهامبتون واندررز خلال الجولتين الماضيتين.


غياب نجم الأهلى عن مباراة مصر وكينيا

وتأكد غياب نجم الأهلي حمدي فتحي الذي أصيب في مران الوم بإلتواء في غضروف الركبة، حيث كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أن مدة غيابه ستتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مما يعني غيابه عن مواجهتي كينيا وجزر القمر.

بينما تأكدت جاهزية نجم الأهلى الآخر حسين الشحات عقب شفائه من الكدمة التي تعرض لها خلال ودية ليبيريا الماضية.


مجموعة مصر في التصفيات

يقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيصعد صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للنهائيات المقامة في الكاميرون في صيف عام 2021.


موعد مباراة مصر وكينيا

تقام مباراة مصر وكينيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجيش ببرج العرب، وبحضور 10 آلاف متفرج.
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