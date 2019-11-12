رزاق سيسيه يكشف كواليس خلافه مع نيبوشا وأسباب رحيله عن الزمالك

علق رزاق سيسيه لاعب نادي الاتحاد السكندري عن علاقته بجماهير فريقه خلال الفترة الماضية، وكواليس رحيله من نادي الزمالك.

وأكد رزاق سيسيه، أنه لم يتعرض للظلم في الزمالك، خلال تواجده في الفريق الأبيض، والذي رحله منذ فترة.





وصرح سيسيه عبر فضائية صدي البلد: "شخصياً أنا لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد، وأن راضي عن ما حدث في النهاية داخل القلعة البيضاء".‏





وتابع سيسه: "كرة القدم تتمثل لي في فن التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شاب وتنقصني الخبرة، وكان يملك ‏الحق في هذا، خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم على بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".‏ ‏





وأكمل: "قرار الرحيل عن الزمالك كان بسبب اللتعبير عن إمكانيتي، ولم تكن هناك علاقة بيني وبين نيبوشا بل ‏الأزمة كانت في طريقة اللعب".‏



