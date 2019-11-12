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رزاق سيسيه يكشف كواليس خلافه مع نيبوشا وأسباب رحيله عن الزمالك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:55 ص
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رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
السيد علي
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علق رزاق سيسيه لاعب نادي الاتحاد السكندري عن علاقته بجماهير فريقه خلال الفترة الماضية، وكواليس رحيله من نادي الزمالك.

وأكد رزاق سيسيه، أنه لم يتعرض للظلم في الزمالك، خلال تواجده في الفريق الأبيض، والذي رحله منذ فترة. 

وصرح سيسيه عبر فضائية صدي البلد: "شخصياً أنا لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد، وأن راضي عن ما حدث في النهاية داخل القلعة البيضاء".‏

وتابع سيسه: "كرة القدم تتمثل لي في فن التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شاب وتنقصني الخبرة، وكان يملك ‏الحق في هذا، خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم على بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".‏ ‏

وأكمل: "قرار الرحيل عن الزمالك كان بسبب اللتعبير عن إمكانيتي، ولم تكن هناك علاقة بيني وبين نيبوشا بل ‏الأزمة كانت في طريقة اللعب".‏

وتطرق نجم الإتحاد للحديث عن علاقته بجماهير الفريق السكندري قائلاً: "أملك علاقة خاصة بجماهير الاتحاد، أحب الفريق والمشجعين في المقام الأول، بجانب المدرب طلعت يوسف الذي يعاملني كإبن له".

وأوضح: "طلعت يوسف يمنحني الفرصة للتعبير عن مستوايا وما أقدمه، كما يتعاون معي رئيس النادي محمد مصيلحي فهو رجل جدير بالاحترام، وأنا لا افكر في أي شئ داخل الفريق فهو يقوم بحل كل الأزمات فورًا".

وأردف سيسيه: "محظوظ بالفترة التي أقضيها داخل نادي الاتحاد، طلعت يوسف مدرب جيد ويعلمنا كرة القدم ويلعب دور الأب مع جميع اللاعبين".

وأتم نجم الإتحاد: "تلقيت عروض مهمة للرحيل ولكنني أشعر بأنني في بيتي داخل الاتحاد السكندري، لا أشعر بأي مشاعر سلبية داخل نادي الاتحاد أبدًا".

وإختتم رزاق سيسيه تصريحاته: "تلقيت عروض من أندية سعودية خلال الفترة الأخيرة، لكنني فضلت الاستمرار مع نادي الاتحاد".

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نيبوشا كرة القدم كاني رزاق سيسيه المنتخب المصري الدوري المصري الدوري الإتحاد السكندري أجاي وأزارو

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