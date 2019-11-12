فنانون يحيون الذكرى الثالثة لوفاة الساحر محمود عبد العزيز









ونشر الفنان إيهاب فهمي، صورة قديمة له بجانب الفنان محمود عبد العزيز، ونجله المنتج محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



تعليق إيهاب فهمي

وكتب فهمي، معلقًا: "الصورة دى من سبوع ابنى احمد من ٧ سنين وكان دايمًا الاستاذ صاحب واجب علينا كلنا ونزلتها من ٣ سنين والنهاردة ذكرى الغالى الف رحمه ونور على الأستاذ محمود عبد العزيز واطال الله فى عمر محمد وكريم وحشتنا يا أستاذ".



هيثم شاكر

كما نشر الفنان هيثم شاكر، صورة الراحل محمود عبد العزيز، من خلال حسابه بـ"إنستجرام " قائلا: "نسألكم الفاتحة والدعاء بالمغفرة (الساحر) الحاج محمود عبد العزيز".



فتحي عبد الوهاب

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: " الذكرى السنوية الثالثه نسألكم الفاتحه والدعاء لروح محمود عبد العزيز، ربنا يرحمه".





وفاة الساحر

يذكر أن توفي الفنان محمود عبد العزيز، في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 70 عامًا.









حرص العديد من النجوم على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.