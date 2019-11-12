"هشرفك لآخر يوم في عمري".. كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صورة)



ونشر "كريم" صورة والده الراحل معلقًا عليها: "هشرّفك لآخر يوم في عمري"، ليتفاعل معه الجمهور المتابع له.



تعليقات الجمهور

وعبر الجمهور عن حبه الشديد للراحل محمود عبد العزيز، مع دعوات محبيه له بالمغفرة والرحمة، كما تمنى الجمهور لنجله كريم، دوام التوفيق والنجاح، وأن يشرف دائمًا والده.



