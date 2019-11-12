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"هشرفك لآخر يوم في عمري".. كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده (صورة)
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:24 ص
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ريهام كمال
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أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الثالثة لرحيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر "كريم" صورة والده الراحل معلقًا عليها: "هشرّفك لآخر يوم في عمري"، ليتفاعل معه الجمهور المتابع له.
تعليقات الجمهور
وعبر الجمهور عن حبه الشديد للراحل محمود عبد العزيز، مع دعوات محبيه له بالمغفرة والرحمة، كما تمنى الجمهور لنجله كريم، دوام التوفيق والنجاح، وأن يشرف دائمًا والده.
الذكرى الثالثة لرحيل محمود عبد العزيز
مع الجدير بالذكر أن النجم الكبير محمود عبد العزيز، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 12 من شهر نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا.
مع الجدير بالذكر أن النجم الكبير محمود عبد العزيز، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 12 من شهر نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا.
يمر علينا اليوم الذكرى الثالثة لرحيل النجم الكبير محمود عبد العزيز والذي وافته المنية عن عمر يناهز 70 عامًا.
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