كابيلو يشن هجومًا لاذعًا على رونالدو

قام المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، بشن هجومًا لاذعًا علىالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد استبدال الأخيرمن قبل مدرب الفريق ماوريسيو ساري، في المباراة التي أقيمت بين اليوفي وضيفه ميلان، مساء أمس، ، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".





هجوم ساري الشرس على رونالدو





وأشاد فابيو كابيلو، خلال حواره مع برنامج "سكاي كالشيو كلوب" الإيطالي، بتصرف ساري عندما قام باستبدال كريستيانو رونالدو من المباراة، قائلا: "رونالدو ليس بحالة جيدة واخراجه من الملعب كان قرار صائب، حيث تطلب هذا الأمر شخصية قوية لإجراء هذ القرار الصعب".





وهاجم كابيلو رونالدو قائلاً: " إنه لم يجلس على مقاعد البدلاء وإنه قال كلمات سيئة لساري، وهذا لا يعطي صورة جيدة لكريستيانو، فيجب أن تكون بطلا أيضا في مثل هذه الأوقات".





تفاصيل أزمة رونالدو وساري





وبدأت المباراة باستبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، الأمر أغضب الأسطورة البرتغالية، ليخرج من الملعب غاضبًا متجها إلى غرف خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء.



