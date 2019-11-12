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عاجل.. تعرف على آخر تطورات أزمة رونالدو وساري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
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رونالدو وساري
رونالدو وساري
حسن شحاتة
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في ظل الأزمة الكبيرة التي نشبت بين الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ومدربه ماوريسيو ساري ، في مباراة الأمس التي جمعت اليوفي مع ضيفه ميلان، ضمن بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

أزمة رونالدو وساري

وبدأت الأزمة باستبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، الأمر الذي جعل الدون يستشيط غضبًا من التبديل، ليخرج من الملعب غاضبًا متجها إلى غرف خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

ولم تكن هذه الواقعة الاولى بينهما، حيث تكررت الواقعة في مباراة يوفنتوس ولوكموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، عندما أخرج ساري رونالدو من المباراة، ليبدي اللاعب غضبه من المدرب بعدم مصافحته.

تصريحات ساري تعليقًا على غضب رونالدو

وعلق ساري على غضب رونالدو قائلاً: "رونالدو يعاني من مشكلة في الركبة حاول علاجها دون اللجوء للغياب عن مباريات".

وتابع تصريحاته قائلاً: ”تعرض رونالدو لكدمة في الركبة خلال التدريب قبل شهر تؤثر عليه حتى الآن، وعندما يتدرب بقوة ويخوض مباريات يشعر ببعض الألم.

واختتم حديثه قائلا": رونالدو لا يستطيع التدرب بقوة كبيرة ويواجه صعوبات في ركل الكرة، فهو يعانى أيضًا من مشاكل في الفخذ وربلة الساق".

ويذكر أن يوفنتوس تمكن من حسم قمة ميلان لصالحه بهدف نظيفه، سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
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يوفنتوس كرستيانو رونالدو كرة القدم غضب رونالدو رونالدو وساري الدوري المصري عمرو الجنايني الدوري المصري الدوري الإيطالي 10-11-2019 الدوري الإنجليزي

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