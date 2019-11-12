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موعد مباراة ليفربول القادمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:25 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك يوم 23 نوفمبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .


موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضا ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :-

وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد بالجولة الماضية، حيث عزز الفريق الأحمر صدارته بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريقي ليستر سيتي وتشيلسي، وبفارق 9 نقاط عن فريق مانشستر سيتي.


وسجل محمد صلاح هدف فريق ليفربول الثاني في مرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الأول وبداية المباراة، وتعرض اللاعب المصري لإصابة طفيفة في نهاية المباراة وخرج عن أثرها وشارك بدلا منه المدافع الإنجليزي جوميز من أجل تأمين الخط الدفاعي في نهاية اللقاء.

وهاجم المدرب الإسباني بيب جوارديولا التحكيم الإنجليزي خلال مباراة ليفربول وأيضا سخر منهم بعد المباراة، وذلك بسبب رؤيته أن الفريق كان له ركلتي جزاء خلال اللقاء وان الحكم لم يحتسبهم لفريقه وهذا ما قد أثر على نتيجة المباراة وساهم في خسارة السيتي من فريق ليفربول.


يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا بالإضافة إلى حصده لجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ البطولات الإنجليزية.
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