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بسب والدها تركت التعليم ومن أجل زوجها اعتزالت الفن.. معلومات عن هند رستم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة هند رستم، وهي تعتبر من جميلات السينما المصرية، حيث لقبت بمارلين مونرو الشرق، وذلك بسب التشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية مارلين مونرو.

كشفت ابنة الفنانة هند رستم الوحيدة بسنت حسن رضا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، إن والدتها لم تستكمل دراستها برغم حبها الشديد للتعليم.

سبب عدم استكمالها دراستها
وأشارت إلى أن والدها سبب عدم استكمالها دراستها حيث أخرجها من المدرسة، في سن مبكرة لذلك بدأت العمل بالفن في عمر 15 سنة.

وأكدت بسنت أن والدتها كانت تحب التعليم والثقافة لذلك استقدمت مدرسة لغة فرنسية لتعلمها الفرنساوي في المنزل.

أسباب اعتزال هند رستم الفن
رغم النجاح الذي حققته النجمة هند رستم، خلال مشوارها الفني، وكانت من أشهر نجوم جيلها إلا إنها اعتزالت الفن في عز نجوميتها.

وأوضحت الراحلة هند رستم، فى آخر حوار تلفزيونى لها مع الإعلامى محمود سعد، سبب اعتزالها الفن، قائلة "السبب كان رغبتى فى البقاء بجوار زوجى، وكان من الصعب أن يرجع من عمله المرهق طول اليوم ويسأل عنى فيجدنى فى الاستوديو، فشعورًا منى بأهمية مهنته وضرورة توفير الجو المناسب لراحته بالمنزل قررت اعتزال الفن تمامًا".




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الكلمات المفتاحية

هند رستم مارلين مونرو اعتزال الفن

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