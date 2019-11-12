بسب والدها تركت التعليم ومن أجل زوجها اعتزالت الفن.. معلومات عن هند رستم

أسباب اعتزال هند رستم الفن















وأكدت بسنت أن والدتها كانت تحب التعليم والثقافة لذلك استقدمت مدرسة لغة فرنسية لتعلمها الفرنساوي في المنزل.رغم النجاح الذي حققته النجمة هند رستم، خلال مشوارها الفني، وكانت من أشهر نجوم جيلها إلا إنها اعتزالت الفن في عز نجوميتها.وأوضحت الراحلة هند رستم، فى آخر حوار تلفزيونى لها مع الإعلامى محمود سعد، سبب اعتزالها الفن، قائلة "السبب كان رغبتى فى البقاء بجوار زوجى، وكان من الصعب أن يرجع من عمله المرهق طول اليوم ويسأل عنى فيجدنى فى الاستوديو، فشعورًا منى بأهمية مهنته وضرورة توفير الجو المناسب لراحته بالمنزل قررت اعتزال الفن تمامًا".