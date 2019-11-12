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بالأرقام .. راشفورد أفضل من رونالدو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
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راشفورد
راشفورد
عبدالقادر عرابي
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يمر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومهاجم منتخب إنجلترا "ماركوس راشفورد" بأفضل مستوياته رفقة الشياطين الحمر منذ مطلع الموسم الحالي.

وسجل راشفورد خمسة أهداف من آخر ستة مباريات لفريقه في عموم البطولات، آخرها يوم الأحد الماضي في شباك برايتون ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أولد ترافورد والتي إنتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقارنة بين إنطلاقة راشفورد وإنطلاقة نجم اليونايتد الأسبق ويوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو، والذي ظهر خلالها تفوقاً واضحاً للنجم الإنجليزي الدولي.

وسجل راشفورد 54 خلال 187 مباراة له بقميص النادي الأحمر، بينما سجل الدون 49 هدفاً خلال نفس العدد من المباريات مع اليونايتد.

كما وصل راشفورد لهذا العدد من الأهداف بعمر 22 عاماً و سبعة أيام، مقابل 22 عاماً و 86 يوما لرونالدو.

وتم تصعيد راشفورد خلال عام 2015 أثناء تولى الهولندي لويس فان خال العارضة التدربية لمانشستر يونايتد، وشهدت تلك الفترة زيادة معدلاته التهديفية قبل أن يتراجع مردوده مع قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي فضل عليه النجمين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو.

وتستعد إنجلترا لمواجهتي الجبل الأسود وكوسوفو ضمن المجموعة الأولى التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو ٢٠٢٠".

بينما يستعد رونالدو رفقة البرتغال لخوض مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورج ضمن المجموعة الثانية لنفس التصفيات.

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