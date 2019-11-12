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رسالة خاصة من عبدالحفيظ تعليقاً على أداء رمضان صبحي الأوليمبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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مدير الكرة بالأهلي يشيد بأداء رمضان صبحي مع المنتخب الأوليمبي تلقى رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، مكالمة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الفراعنة الصغار ضد منتخب غانا الأوليمبي، بالأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

عبدالحفيظ يهنىء رمضان صبحي على مستواه مع الأوليمبي
 وحرص سيد عبدالحفيظ، خلال مكالمته مع رمضان صبحي على تهنئته، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال الجولة الثانية من البطولة، والمساهمة في تحقيق الفوز والصعود للدور قبل نهائي من البطولة. كما طالب مدير الكرة بالأهلي، رمضان صبحي بضرورة الحفاظ على مستواه والتطوير من أدائه للأفضل خلال المباريات المتبقية من عمر البطولة، مؤكدا له أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أشاد بمستواه المميز وروحه القتالية.

رمضان صبحي يسجل هدفه الأول في أمم أفريقيا تحت 23 سنة
 وأحرز رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، هدفا بطريقة رائعة بعدما سدد كرة على المرمى ليتصدى لها الحارس، قبل أن ترتد ويزاحم خط الدفاع الغاني ويسددها مرة أخرى بطريقة قوية محرزا الهدف الثاني. ونجح المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في تحقيق الفوز على منتخب غانا الأوليمبي، بثلاثية مقابل هدفين، بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. وأحرز أهداف المنتخب الوطني، مصطفى محمد بالدقيقة العاشرة، ثم رمضان صبحي بالدقيقة 82 وأحمد ياسر ريان بالدقيقة 89 من عمر المباراة.

رمضان صبحي يقود المنتخب الأولمبي للتأهل لنصف النهائي
وضمن المنتخب الوطني تأهله للدور الثاني دون النظر للجولة الأخيرة، من البطولة التي تستضيفها مصر بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. واحتل المنتخب الوطني المركز الأول برصيد 6 نقاط ويليه منتخب الكاميرون بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم منتخب غانا بنقطة وحيدة، وودعت مالي البطولة بعد إحتلالها المركز الأخير بدون نقاط. ويلتقي المنتخب الوطني الأوليمبي بالجولة الأخيرة، أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر، في مباراة تحصيل حاصل للفراعنة الصغار.
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