عاجل.. رئيس بوليفيا يقبل عرض مكسيكي لحماية حياته من الخطر

قبل الرئيس البوليفى إيفو موراليس، عرض اللجوء الذى تقدمت به المكسيك، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية المكسيكى، مارسيلو ابرارد.





وشدد "ابرارد"، على أن "موراليس" استجاب لطب اللجوء شفويا ورسميًا، مؤكدا: "لقد كان تقليدنا دائما حماية السياسيين المضطهدين"، لافتا إلى أن بلاه عرضت عليه اللجوء لأسباب إنسانية، وللحفاظ على حياته من الخطر.





وأوضح أنه تم منح "موراليس" وعدد من أعضاء حكومته حق اللجوء، بموجب القانون الدولى، مشددًا على أن بلاده ستقدم ضمانات بحياة موراليس وسلامته الشخصية وحريته.





الجدير بالذكر أن "موراليس" استقال الأحد الماضى فى خضم أزمة عميقة عقب انتخابات 20 أكتوبر.