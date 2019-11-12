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موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-11-2019 بكأس أمم إفريقيا للناشئين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
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منتخب ساحل العاج
منتخب ساحل العاج
محمد جمال
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يستضيف ستاد السلام مباراة قوية وحاسمة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بين منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا، في لقاء قوي وسيكون فيصل في ترتيب المجموعه في البطولة التى تستضيفها مصر نوفمبر الجاري.

موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD والتردد الأرضي لقناة Time Sport HD.

ترتيب المجموعه الثانيه قبل مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

ساحل العاج 3 نقاط
جنوب إفريقيا نقطة
زامبيا نقطة
نيجيريا بلا نقاط

وحقق منتخب ساحل العاج الفوز في اللقاء الأول علي منتخب نيجيريا بهدف دون رد من ركلة جزاء بينما حسم التعادل السلبي مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا.

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