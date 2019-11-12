بعد وصولها للمتحف الكبير.. "الآثار" تكشف مفاجآت عن "خبيئة العساسيف"

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن خبيئة العساسيف أهم خبيئة تنتمي لجمهورية مصر العربية، حيث تم اكتشافها بأيادٍ مصرية خالصة، لافتًا إلى أنها وصلت إلى المتحف المصري الكبير؛ لتجهيزها للعرض.



وأوضح "زيدان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الخبيئة تعني الشيء المخفي بعيدًا عن أعين اللصوص؛ لأن سرقة المقابر كانت منتشرة في ذلك الوقت، وكان يتم تخبئتها من أعين اللصوص للحفاظ عليها.



وأضاف أن الخبيئة بها عددها 30 تابوتا، وتم نقلهم ووصلت إلى المتحف المصري الكبيرة تمهيدًا لعرضها، وتحتوي على مجموعة متميزة من التوابيت الملونة، والبعض بداخلة مومياء الطفل والرجل والسيدة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف هذه الخبيئة في أكتوبر الماضي عن طريق بعثة مصرية خالصة.

