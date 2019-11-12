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تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:32 ص
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صلاح من مواجهة مانشستر سيتي
صلاح من مواجهة مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزاً هاماً على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " .

وإحتضن ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول مساء الأحد مباراة الفريقين، حيث إفتتح البرازيلي فابينهو أهداف المباراة مسجلًا الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 6 بتسديدة صاروخية، وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 13 من ضربة رأسية متقنة، فيما عزز السنغالي ساديو ماني من تقدم أصحاب الأرض بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 71، فيما قلص البرتغالي بيرناردو سيلفا النتيجة في الدقيقة 78 محرزاً هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء.

تعرف علي موقف صدارة البريمير ليج

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق كريستال بالاس يوم 23 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يسعي للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والابتعاد أكثر بالصدارة بينما يرغب نادي كريستال بالاس استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط و الاقتراب من أندية منتصف الجدول في البطولة الإنجليزية.

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