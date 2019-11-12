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لأول مرة.. زوجة علاء علي تقص اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:55 ص
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علاء علي وإبنته
علاء علي وإبنته
السيد علي
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كشفت زوجة اللاعب علاء علي نجم نادي الزمالك الأسبق، اللحظات الأخيرة قبل وفاة نجم وادي داجلة وبتروجيت السابق. 

وتواجدت زوجة اللاعب، اليوم أثناء تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وقالت أن نجم الزمالك الأسبق قد زاد عليه المرض بشكل كبير في أيامه الأخيرة.

شفاء علاء علي من السرطان 

وواصلت: أنه كان يعاني من ورم سرطاني، وتم علاجه وشفي منه بشكل تام، لكن حدث توقف في عضلة القلب بشكل مفاجئ، ولفظ اللاعب أنفاسه الأخير علي إثرها. 

الأيام الأخيرة في حياة نجم الزمالك الأسبق 

ويعد الراحل علاء علي من أحد أبرز أساطير كرة القدم اللذين مروا على تاريخ القلعة البيضاء، قبل أن يرحل منها ويخوض العديد من التجارب مع الاندية الأخرى والتي كان أخرها نادي بتروجيت.

وفوجئ عشاق الساحرة المستديرة بعدم إدراج اسم اللاعب داخل صفوف أي نادي قبل بداية الموسم، قبل أن يستيقظوا صباح الأثنين على صدمة خبر وفاته.
وبدأت اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي، خلال مباراة  الإسماعيلي وبتروجت الودية، والتي تعرض خلالها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي ذكر اللاعب حينها أنها أصعب الإصابات التي تعرض لها طوال مسيرته الكروية.

وفي الوقت ذاته بدأت أعراض الورم تظهر عليه، حيث أنه لم يشارك مع ناديه بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، رغم أن فريقه كان ينافس على الهبوط إلا أنه لم يظهر معهم في المباريات الأخيرة بالدوري.
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