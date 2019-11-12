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شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث الطعن في "حي الملز"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
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جانب من الحادث
جانب من الحادث
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كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل جديدة عن حادث الطعن الذي حدث في حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية، الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن الحادث وقع الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق ١٤٤١/٣/١٤، وتم الاعتداء على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية أثناء مشاركتهم في الحديقة .

ولفت "التويجري"، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، إل أنه تم القبض على الجاني، وهو يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عاما، وبحوزته "سكين"، هي السلاح المستخدم في الجريمة، كما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية بسيطة.
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الكلمات المفتاحية

هجوم الملز شرطة الرياض الملز السعودية

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