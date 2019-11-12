عمرو دياب يغزو شوارع نيويورك (صور)









ويأتي غزو بوسترات الهضبة لنيوروك بالتزامن مع استعداده لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.



جمهور عمرو دياب يفتخر به

وعبر عدد كبير من جمهور وعشاق عمرو دياب عن شعورهم بالسعادة لرؤية لافتات ألبومه تملأ شوارع نيويورك، مؤكدين على أنهم يفتخرون بأنه نجمهم المفضل الذي يدعمونه.



وجاءت التعليقات كالتالي "حاجة تشرف، عمرو دياب هو نمبر وان الحقيقي، ويسألونا بنحبه ليه، المطرب الوحيد اللي محافظ على مكانته واسمه".



تعليق الشاعر تامر حسين يعلق

وعلق الشاعر تامر حسين على تصدر لافتات عمرو دياب لشوارع نيويورك، وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا: عمرو دياب شوارع نيويورك حاجة تشرف.



وكان الهضبة قد أشعل الأجواء في الرياض، بعد مشاركته في حفل ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض وهو من تنظيم هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.



شهد الحفل حضور جماهيري ضخم تخطى حاجز ال 30 ألف شخص، وقد أعلنت الهيئة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر قبل إقامة الحفل بأيام.



ألبومه الجديد

جدير بالذكر أن عمرو دياب قد طرح عدة أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: "بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات، قدام مرايتها وأول يوم في البعد و"متغير".



ومن المنتظر أن يتم طرح الألبوم كاملًا خلال الفترة المقبلة في الأسواق، وعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط ترقب شديد من محبيه.









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لبوسترات ألبوم الهضبة عمرو دياب "أنا غير"، وهي تتصدر شوارع نيويورك.