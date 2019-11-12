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ياسمين صبري تخضع لعملية جراحية خطيرة (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
لمياء علي
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كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية خطيرة، بسبب تعرضها لإصابات شديدة أثناء ممارستها للكيك بوكس.


وسردت ياسمين تفاصيل الحادث خلال حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك عبر قناة DMC، قائلة "كنت أعاني من إصابة الرباط الصليبي، وقطع في الأمامي، وقطع في الغضروف، وارتخاء في الجانبي، كل ذلك بسبب  حركة خاطئة في  "الكيك بوكس"، وبعدها فقدت توازني بسببها وسقطت على قدمي وبدأت أصرخ بصوت عالي".

وأضافت ياسمين: "كانت هي من أصعب التجارب في حياتي وأصعب ألم عشته، وحدث موقف ما عند سقوطي وطلبت من الناس عدم التصوير، وحينها  صعب علي نفسي وتحدثت في سري أنا في إيه ولا في إيه ولكنها للأسف عادة سيئة في حياتنا أن نفتح هواتفنا ونقوم بالتصوير في وقت الحوادث".

واستطردت "وحدث  كل ذلك خلال تصوير فيلم الديزل، واستعدادي لتصوير فيلم ليلة هنا وسرور، وكان لدي عروض أخرى في عملي الخاص"، وأصاب قدمي حالة تنميل شديدة ووقتها تعلمت الكثير لأني بدأت أستعمل العكاز وكنت أسقط أيضًا".


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