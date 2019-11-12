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عاجل.. الأهلي يقفز خطوة كبيرة في تحقيق حلمه.. الاستاد أصبح واقعا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
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استاد الأهلي
استاد الأهلي
الفجر الرياضي
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أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه المجلس استقر على الارض التي سيتم انشاء ستاد القلعة الحمراء موضحا أن التصور الكامل سيعرض فى الجلسة القادمة للمجلس برئاسة محمود الخطيب.


وقال سراج الدين خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى :" ستاد الأهلي ضمن جدول أعمال مؤتمر ويمبلي ونبحث عن الترويج للاستاد على المستوى العالمي وليس المحلى فقط".


تابع :" نعمل على رؤية كاملة لتمويل وتسويق الاستاد، ولا نعتمد على مصدر تمويل واحد و سيتم عرض كل شيء في المجلس القادم والهدف من المشاركة في ستاد ويمبلي هو عرض المشروع وتسويقة عالميا ".


وأختتم:" استقرينا على مكان ستاد الأهلي ولكن لن نكشف عنه حاليا، وهناك 6 طرق للتمويل سوف نستقر على أحدهم بما يتناسب مع السوق المصري".
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