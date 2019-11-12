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لحظة وداع علاء علي بحضور نجوم الرياضة (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
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علاء علي
علاء علي
سيد علي
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ودع نجوم الوسط الرياضي وجماهير الكرة المصرية، اليوم الاثنين، اللاعب علاء علي، نجم نادي الزمالكالأسبق، إلي مثواه الأخير، في أجواء سيطر عليها الحزن.

وأكد كافة نجوم الكرة، أن علاء كان مثال يحتذى به في الالتزام والأخلاق الحميدة، وأنه كان قريبًا من الجميع، لكنه لم يتحدث عن مرضه.

وقال حازم إمام قائد نادي الزمالك، إن خبر وفاة اللاعب، نزل على الجميع كالصاعقة، ولم يصدق أحد الخبر في بادئ الأمر، فهو كان لاعب خلوق ومحبوب من الجميع. 

زوجة علاء على تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة اللاعب

وقالت زوجة اللاعب أنه كان يعاني من ورم سرطاني، وتم علاجه وشفي منه بشكل تام، لكن حدث توقف في عضلة القلب بشكل مفاجئ، ولفظ اللاعب أنفاسه الأخير علي إثرها. 

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