شاهد.. عمرو أديب ينطق الشهادة ويستنجد بطبيبه الخاص على الهواء (فيديو)





نطق الإعلامي عمرو أديب، الشهادة على الهواء مباشرة في برنامجه الحكاية، أثناء استضافته، للفنان حسن الرداد وعم سعد الحرامي، صاحب أشهر عربة فول في وسط البلد.وخلال الفقرة الخاصة بالأكل، ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عرض عليه عم سعد أن يتذوق طاجن الفول بالليه، وقبل تناوله، قام عمرو أديب بنطق الشهادة وداعب الجمهور باستنجاده بطبيب القلب الخاص به لأنه بذلك يخالف تعليماته.وحل حسن الرداد ضيفًا على برنامج الحكاية مع عمرو أديب، وتحدث عن أمور كثيرة في حياته الفنية والشخصية، وكشف عن أعماله الفنية القادمة.جدير بالذكر أن برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يعرض على شاشة، MBC مصر من الجمعة إلى الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.