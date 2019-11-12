Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. عمرو أديب ينطق الشهادة ويستنجد بطبيبه الخاص على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
لمياء علي
Advertisements

نطق الإعلامي عمرو أديب، الشهادة على الهواء مباشرة في برنامجه الحكاية، أثناء استضافته، للفنان حسن الرداد وعم سعد الحرامي، صاحب أشهر عربة فول في وسط البلد.

وخلال الفقرة الخاصة بالأكل، ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عرض عليه عم سعد أن يتذوق طاجن الفول بالليه، وقبل تناوله، قام عمرو أديب بنطق الشهادة وداعب الجمهور باستنجاده بطبيب القلب الخاص به لأنه بذلك يخالف تعليماته.

وحل حسن الرداد ضيفًا على برنامج الحكاية مع عمرو أديب، وتحدث عن أمور كثيرة في حياته الفنية والشخصية، وكشف عن أعماله الفنية القادمة.

جدير بالذكر أن برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يعرض على شاشة،  MBC مصر من الجمعة إلى الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب الفجر الفني الشهادة الرداد

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

"بسبب رقصه عاريًا في الشارع".. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها وفاء عامر

منذ حوالي 9 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 7 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق وميدو ضيفا ثاني حلقات "الحكاية" مع عمرو أديب

غادة عبدالرازق و"ميدو" ضيفا "الحكاية.. مع عمرو أديب" على "MBC مصر".. الليلة

الليلة.. أحمد شيبة ضيف عمرو أديب في "الحكاية"

وزيرا التربية والتعليم العالي ضيفا برنامج "الحكاية" الليلة

دُرة ضيفة "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBC مصر

غدا.. فيفي عبده ضيفة عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status