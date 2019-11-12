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تصفيات يورو 2020 .. البرتغال ضد ليتوانيا من أجل حسم التأهل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
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يستضيف المنتخب البرتغالي لكرة القدم نظيره الليتواني ضمن مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وذلك بملعب "ألجاريفي" بمدينة فارو البرتغالية.


ويسعى رجال المدرب "فيرناندو سانتوس" لتحقيق الفوز ولا غيره من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة قبل لقاء لوكسمبورج في الجولة الأخيرة، حيث يكفي منتخب البرتغال – حامل اللقب – الفوز في الجولتين الأخيرتين ضد ليتوانيا و لوكسمبورج لخطف البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات، بعد أن حجزت أوكرانيا البطاقة الأولى كمتصدرة للمجموعة.


موقف الفريقين قبل مباراة البرتغال وليتوانيا

يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة حققها من 6 مباريات بواقع ثلاث إنتصارات وتعادلان وهزيمة وحيدة كانت أمام المنتخب الأوكراني بنتيجة 2-1 في العاصمة الأوكرانية كييف.

وينافس المنتخب البرتغالي على الصعود نظيره الصربي الذي يستضيف منتخب لوكسمبورج المتواضع، في ظل ضمان المنتخب الأوكراني التأهل منذ الجولة الماضية غقب فوزه على البرتغال.

بينما يقبع منتخب ليتوانيا في المركز الخامس والأخير برصيد نقطة وحيدة من سبع مباريات.


ترتيب المجموعة الثانية
1- أوكرانيا 19 نقطة من 7 مباريات

2- البرتغال 11 نقطة من 6 مباريات

3- صربيا 10 نقاط من 6 مباريات

4- لوكسمبورج 4 نقاط من 6 مباريات

5- ليتوانيا نقطة واحدة من 7 مباريات.


قائمة البرتغال ضد ليتوانيا

وكان المدرب فيرناندو سانتوس قد أعلن في وقت سابق عن قائمة منتخب البرتغال ضد ليتوانيا ولوكسمبورج في الجولتين السابعة والثامنة وجاءت كالتالي:


حراسة المرمى: بيتو – جوزيه سا – روي باتريشيو

خط الدفاع: بيلسون سميدو – ريكاردو بيريرا – جوزيه فونتي – بيبي – روبين دياز – روبين سيميدو – ماريو روي – رافائيل جيريرو


خط الوسط: دانيلو بيريرا – روبين نيفيز – بيرناردو سيلفا – برونو فيرنانديز – جواو ماريو – جواو موتينيو – بيتزي


خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – بروما – دانيل بونسي – أندريه سيلفا – دييجو يوتا – إيدير – جونسالو باسينسا.


موعد لقاء البرتغال ضد أوكرانيا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك مساء الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري.
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