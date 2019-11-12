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قائمة بأبرز أفلام سينمائية في 2020

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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إذا كنت من عشاق السينما فأنت بلا شك تنتظر بشغف كل جديد، خاصة مع التطور السريع في صناعة السينما وجودة الأفلام المعروضة. 

ويشهد العام المقبل منافسة شديدة بين عدد من الأفلام واليكم أبرز الأفلام السينمائية لعام 2020. 

"ديدو" 
تدور أحداثه في إطار إجتماعي ويعتبر ديدو عودة فهمي وشيكو وهشام ماجد بعد انفصالهم منذ 3 سنوات ويشارك في بطولة ديدو "حمدي المرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت وريم مصطفي" والفيلم من تأليف "كريم فهمي" وإخراج "عمرو صلاح" وإنتاج "كريم السبكي".

"لص بغداد"
تدور أحداثه حول جو التشويق والإثارة في إطار مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود بطولة "محمد إمام وياسمين رئيس، أمنية خليل، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب"

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"
والتي تدوم أحداثه حول رجل متعدد العلاقات النسائية، ولكن زوجته تعلم هذه الأمور وتطلب منه الطلاق فالعمل يدور حول مناقشة المشاكل الزوجية في إطار كوميدي إجتماعي ولكن بشكل مختلف يواكب العصر الحالي.

والفيلم بطولة "كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد ومحمد ثروت" الفيلم تأليف "أيمن وتار" إخراج "أحمد الجندي" إنتاج "لوي عبدالله ووائل عبدالله

"العارف"
تدور أحداثه حول حرب العقول والأحداث في وقتنا المعاصر من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدي شقق وسط البلد ويأتي اليهم ضيف يقلب حياتهم رأساً علي عقب والفيلم بطولة "أحمد عز"

"العنكبوت"
يدور أحداثه حول إطار إجتماعي ملئ بالإثارة والمشاهد الأكشن التي تعتمد على المطاردات، كما يؤدي ظافر العابدين خلال الفيلم دور رجل أعمال تتعرض مشاريعه الي الخطر فيلجأ الي ارتكاب أفعال غير مشروعة.

الفيلم من تأليف "محمد ناير" وإنتاج "وليد صبري" بطولة "أحمد السقا، ظافر العابدين، يسرا اللوزي وريم مصطفي"

"الفلوس"
تدور أحداثه حول دخول "تامر حسني" في صراع مع "خالد الصاوي"، بعد أن قرر التوقف عن عمليات النصب والسرقة وخلافه، أملاً في تغيير حياته والاستقرار إلا أن الصاوي يعترض.

الفيلم في البداية كان يحمل اسم حمزة ثم تم تغييره الي" نصب تذكاري" وتم تغييره أيضاً الي "كل سنه وأنت طيب" الي أن تم الاستقرار نهائياً علي "الفلوس" ، والفيلم بطولة "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي" وتأليف" محمد عبدالمعطي" وانتاج نيوسينشري وإخراج "سعيد الماروق"

"صاحب المقام"
تدور أحداثه حول آسر ياسين الذي يجسد شخصية شاب مليونير يتعرض لمجموعة من المشكلات والتي كانت السبب في أن يواجه مجموعة من أولياء الله الصالحين 

الفيلم بطولة "آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور ونسرين أمين"،  والفيلم تأليف "إبراهيم عيسي" وإخراج "ماندو العدل" وإنتاج "أحمد السبكي"

"كينج سايز"
بطولة "محمد هنيدي" تأليف "عمر طاهر" ويسجد هنيدي عقلة الإصبع ويتم تصوير الفيلم بأحدث تقنيات الكرافيكس تحت إشراف شركات عالمية سبق لهنيدي التعامل معها في فيلم "يوم ملوش لازمة" والمسلسل الكرتوني "سوبر هنيدي".


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الكلمات المفتاحية

سينما ديدو العنكبوت افلام

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