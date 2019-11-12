بعد طبق فول.. عمرو أديب يوجه رسالة عاجله لطبيبه على الهواء

استضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، صاحب أشهر عربة فول في مصر وهو "سعد الحرامي"، والذي قدم أنواع مختلفة من الفول، منها فول بالقشطة، وفول باللحمة، وفول بالسجق.



وأبدى "أديب"، إعجابه الشديد بطبق الفول بالقشطة، قائلا: "هذا ما لم نسمع به من قبل.. ده قنبلة يدوية"، موجها رسالة إلى طبيب القلب الخاص به: "بقول لدكتور القلب بتاعي حضر دعامتين.. أنا جاي"، لافتا إلى أنه تذوق أصناف من الفول لم يتذوقها من قبل.



ومن ناحيته، قال سعد الحرامي، صاحب عربة الفول، إن الفنان فريد شوقي هو من أطلق عليه لقب "الحرامي"، مضيفا أن الأسعار ليست مرتفعة، وكثير من زبائنه من العرب، معلنا أنه سيفتتح فرع له في الرياض بمساعدة رجل أعمال سعودي.