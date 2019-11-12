عاجل.. أسرة ضحية قطار طنطا تتسلم الجثمان من مشرحة مستشفى المنشاوى

تسلمت أسرة الشاب "احمد مبروك عبد الرحمن " جثمانه، من مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى عليها، وإصدار النيابة تصريح الدفن.



وكشف التقرير الطبي المبدئي، من مديرية الشئون الصحية بالغربية، من مستشفى المنشاوي العام بطنطا، أنه بالكشف الطبي الظاهري على المذكور تبين وجود جرحين قطعيين بفروة الرأس، طول كل منهما واحد سنتيمتر، وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله حوالي نصف سنتيمتر، ويستكمل التقرير بعرض على العظام والمخ والأعصاب والعناية العامة.



وتابع التقرير أن: "المريض يعاني من غيبوبة عميقة مع اتساع حدقة العينين وعلاماته الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف".



وكان شابٌ في العقد الثاني من العمر، قد تُوفى إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ ودخوله في غيبوبة تامة، بعد مطالبة كمساري القطار لغرامة التدخين 100 جنيه.