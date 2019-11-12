عاجل.. شاهد أول صورة لفجر السعيد خلال إصابتها بالغيبوبة





شاركت الإعلامية فجر السعيد، متابعي حسابها بإنستجرام، أول صورة لها، خلال إصابتها بالغيبوبة مؤخرًا.





وظهرت الفنانة أحلام، بجوار فجر السعيد في الصورة، أثناء توجههما إلى باريس بالطائرة لتلقي العلاج.



توجيهها الشكر لأحلام

وشكرت السعيد أحلام، وعلقت على الصورة: "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي، وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت، والصديقه الحبيبة، لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكراً أحلام... يحيي العظام وهي رميم".





إعلانها تعافيها من المرض

وكشفت فجر السعيد، مؤخرا عن تعافيها من الوعكة الصحية، التي تعرضت لها مؤخرا، مشيرة إلى أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها اليومية بشكل طبيعي.

وبعد تعافيها نشرت صورة لها على موقع "انستغرام"، لتطمئن محبيها على صحتها، بعد الأزمة الصحية التي كادت أن تتسبب في وفاتها، حيث قالت إن العملية، التي خضعت لها ليست سهلة، وأنها استمرت لمدة 8 ساعات في مستشفى في فرنسا.

