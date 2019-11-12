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علاء علي آخرهم.. نجوم رحلوا في ريعان الشباب بينهم لاعب الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
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علاء علي
علاء علي
عبدالقادر عرابي
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تلقت جماهير الكرة المصرية خبراً مفجعاً صباح اليوم بوفاة نجم الزمالك وسموحة وبيتروجيت السابق علاء على الذي وافاته المنية اليوم في سن الـ 31 عاماً بعد صراع مع المرض اللعين.


وحقيقة الموت ثابتة، لا تفرق بين صغيراً أو كبيراً فالكل معرض للموت في أي وقت وفي أي مكان.


تعددت الأسباب والموت واحد

وشهدت الكرة المصرية عبر تاريخها الطويل رحيل العديد من النجوم في ريعان الشباب قبل إعتزالهم الكرة لأسباب متعددة، لكن ذكراهم بقت خالدة في أذهان الجميع حتى الآن.


محمد حازم - الإسماعيلي

تعرفه جماهير الإسماعيلي جيداً، فهو أحد نجوم الدراويش عبر التاريخ، حصل على لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين في موسمي 84/85 و 85/86 وهو اللاعب الوحيد في تاريخ القلعة الصفراء الذي يتوج بلقب هداف الدوري مرتين متتاليتين، وافته المنية عام 1986 بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مباراة فريقه مع غزل المحلة، رحل عن دنيانا بعمر 26 عاماً.


أحمد إكرامي - الترسانة

نجل وحش أفريقيا وحارس الأهلي الأسطوري إكرامي والشقيق الأكبر لحارس الأهلي الحالي شريف إكرامي، أحد أفراد منتخب الناشئين تحت 17 عام الذي لعب كأس العالم للناشئين بمصر عام 1997، إعتزل لعب الكرة نهائياً بعد أصابة بالغة مع فريقه الترسانة عام 2001، وافته المنية عام 2005 بعد زواجه بإسبوع واحد بعمر 25 عاماً بمنزله دون معاناته من أي مرض.

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محمد الشبراوي - حرس الحدود

لقى الظهير الأيسر حتفه في عام 2004 أثناء حصة تدريبية مع فريقه حرس الحدود بسبب أزمة قلبية حادة، رحل عن عالمنا بعمر 25 عاماً.


أحمد وحيد - الترسانة

أحد أفراد كتيبة منتخب الشباب مع المعلم حسن شحاتة التي فازت بكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003 وشارك في كأس العالم للشباب في الإمارات في نفس العام، توفى عام 2006 في حادث أليم على طريق الأسكندرية الصحراوي بعمر 23 عاماً.


محمد عبدالوهاب - الأهلي

لاعب آخر من عناصر فريق حسن شحاتة الذهبي، توفى النجم الدولي ولاعب الأهلي خلال تدريبات الفريق في أغسطس عام 2006 بعد تعرضه لأزمة قلبية بعمر 22 عاماً.

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يوسف محيي - الإتحاد السكندري

لقى لاعب الزمالك المعار لنادي الإتحاد السكندري مصرعه في حادث سير عام 2014 وهو بعمر 21 عاماً.

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كما شهدت الملاعب وفاة بعض النجوم العرب أبرزهم التونسي الهادي بن رخيصة لاعب الترجي التونسي في أواخر التسعينات، ولاعب الرجاء المغربي زكريا الزروالي عام 2011.


وتمتد القائمة لبعض النجوم العالمية، لعل أبرزهم الكاميروني مارك فيفيان فويه، وز إيسكوبار، والإسبانيان دانيل خاركي وأنطونيو بويرتا والقائمة تطول.
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الكلمات المفتاحية

وفاة علاء علي محمد عبدالوهاب علاء على احمد اكرامي

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