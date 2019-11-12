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عاجل.. رعب في ليفربول بسبب محمد صلاح

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي
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إنتشرت في الفترة الأخيرة حالة كبيرة من القلق داخل جدران نادي ليفربول الإنجليزي بسبب المصري محمد صلاح نجم الفريق.

إصابة محمد صلاح

وتعرض محمد صلاح إلى إصابة خلال مباراة ليفربول و مانشستر سيتي الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي وتم إستبداله.

حالة قلق في ليفربول بسبب صلاح

وأكدت صحيفة "ESPN" العالمية أن هناك حالة قلق كبيرة في نادي ليفربول حول إصابة محمد صلاح في كاحله وذلك منذ مباراة ليستر سيتي.

ليفربول يمنع صلاح من السفر لمنتخب مصر

وكشفت الصحيفة أن نادي ليفربول يريد من محمد صلاح البقاء وعدم السفر لمصر للخضوع لعدة إختبارات لرؤية مدى الإصابة ولكن المنتخب المصري يصر على مشاركته وقدومه.

مشاركات محمد صلاح مع ليفربول

وقد شارك محمد صلاح في 17 مباراة مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم الخميس القادم 14 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.
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ويست محمد صلاح ليفربول كرة القدم الدوري الإنجليزي إصابة محمد صلاح

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