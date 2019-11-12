حملات وجولات مفاجئة على الوحدات المحلية والصحية في المنصورة

حملات نظافة على الطرق الرئيسية ومداخل القرى وداخل القرى



إنارة الطرق الرئيسية ومداخل القرى وداخلها

ما قام المهندس السيد ابراهيم رئيس قسم الكهرباء برئاسة المركز بصيانة أعمدة الإنارة وخلايا الإنارة بالطريق الدائري وميدان الشهداء وسور جامعة المنصورة أمام بوابة توشكا، وتغيير الأسلاك التالفة.



إزالة المخالفات في المهد

وأضا قام وليد اليماني رئيس الوحدة المحلية ببدواى بمتابعة أعمال إزالة أعمدة الدور الأول علوى بقرية منية بدواى.



شنت سوسن مجاهد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، حملات مكثفة وموسعة تفقدت خلالها الوحدات الصحية، والوحدات المحلية، وأعمال النظافة وإزالة التعديات في المهد على مستوى القرى التابعة لمركز المنصورة، تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.وقامت رئيس مركز ومدينة المنصورة، وهاني سليمان نائب رئيس المركز، بمتابعة أعمال النظافة ورفع ناتج التطهير بطريق المنصورة دكرنس أمام قرية منية محلة دمنه، ومرت على وحدات طب الأسرة بالقرى لمتابعة سير العمل بها، وقام باسم الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز، بالمرور على وحدة طب الأسرة ووحدة الغسيل الكلوي بشها.وترأس هاني سليمان، نائب رئيس مركز المنصورة حملة للمرور المفاجىء على الوحدة المحلية ببدواى لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى تقديم الخدمة للمواطنين.وقام باسم الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز، وعماد حمدى الشافعي مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز بمتابعة أعمال النظافة ومسح الطريق بالجليدر بطريق المنصورة دكرنس أمام قرية الريدانية.