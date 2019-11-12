تعرف علي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة الي أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا قاتلا علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسميا لنصف نهائي البطولة.







وسجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مصر.





قبل موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة تعرف علي موقف المجموعة الأولى



وضع المنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز على منتخب غانا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر بينما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة فقط في المركز قبل الأخير بينما صعد منتخب الكاميرون للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط في المجموعة بعد الفوز على حساب نظيره منتخب مالي الأولمبي الذي ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد الخسارة في أول جولتين أمام مصر و الكاميرون.