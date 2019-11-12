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عمرو أديب ينعي نجم الزمالك السابق: "لما حد في سن صغير بيموت.. الدنيا بتتهز"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، لاعب نادي الزمالك السابق، علاء علي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 31 عام، قائلا: "الموت علينا حق، وعلاء شاب محترم الله يرحمه"، موضحا أنه توفى عقب صراع مع المرض.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الموت المفاجئ وخاصة لصغار السن يحدث شعور بالرعب والفجيعة، مثلما حدث مع الراحل هيثم أحمد زكي، واللاعب علاء علي، مضيفا: "لما حد في سن صغير بيموت.. الدنيا بتتهز".

وأضاف "أديب": "محدش بيعترض على الموت"، والموت مبيفرقش بين كبير وصغير، لافتا إلى جنازة علاء علي كانت ممتلئة بالناس والحزن مسيطر على الحاضرين"، متابعا: "الناس لازم تفهم أن الحياة في ثانية بتنتهي، والخناقات ملهاش لازمة".
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الكلمات المفتاحية

وفاة علاء علي لاعب الزمالك عمرو أديب علاء على

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