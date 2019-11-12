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الورم الخبيث يؤدي بحياة نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
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نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد الصو
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تلقى الشارع الكروي المصري خبرا مؤسفا وحزينا صباح اليوم الإثنين، بوفاة علاء علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمصري السابق، بعد صراع مع المرض.

وعانى علاء علي، من إصابة بورم خبيث في المخ، خضع على إثره لعملية جراحية لاستئصاله خلال الأيام الماضية، قبل أن يفنى عمره اليوم ويعود إلى خالقه.

ولعب علاء علي لـ7 أندية في الدوري المصري الزمالك وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت ووادي دجلة وتليفونات بني سويف والمصري البورسعيدي.

وولد لاعب الزمالك السابق في 28 يناير 1988 وكان آخر ظهور له في برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت من خلال قناة صدى البلد في شهر ديسمبر الماضي.

قبل مرض علاء علي بدأت مسيرته في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف واحتلوا المركز الثالث في نهاية الموسم لكنه رغم أنهم كانوا المركز الـ14 في بدايته.
بعد خسارة الدوري في عام 2011 انتقل نجم الزمالك السابق إلى فريق تليفونات بنى سويف وقدمًا أداء مميزا قبل إلغاء النشاط الكروي هناك لينتقل إلى سموحة مع حمادة صدقي وقدم موسمًا خياليًا وصل بالفريق إلى الدورة الرباعية وخسر اللقب بفارق هدف اعتباري لصالح القلعة البيضاء.

وجاءت محطة طلائع طلائع الجيش الذى لعب له لكنه لم يظهر بنفس القوة التى ظهر بها مع سموحة ومنه إلى وادي دجلة ثم المصري البورسعيدي وفيه توهج مجددًا مع حسام حسن ثم وصل الحال إلى محطته الأخيرة في فريق بتروجت قبل أن يداهمه المرض ويصبح بلا ناد حتى توفاه الله.

وشارك نجم بتروجت السابق في 175 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.

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وفاة علاء علي مرض علاء علي كرة القدم الإنجليزية كرة القدم علاء على الزمالك 60

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