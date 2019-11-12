نجيب ساويرس يكشف تفاصيل أزمة شركة قطرية تعمل في مصر (فيديو)

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن أزمة شركة الديار العقارية القطرية، قائلًا إنها من المواضيع الشائكة، معلقًا: "خناقة مصر مع قطر خلاف سياسي وليس لها علاقة بالاستثمار، ولو دخلنا السياسة في الشغل الدنيا هتبوظ".



وتابع "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "ماحدش بيهاجم قطر زيي فشهادتي مش مجروحة، ومصلحتي الحفاظ على العمالة في مشروع ديار، البالغ عددهم 4500 نساعدهم يفتحوا الفندق، وياريت قطر تبطل تمويل الإرهاب لأنهم هيخسروا الخناقة في الآخر، ولازم نحل الموضوع ده لمصلحة مصر".



وعن أزمة جزيرة آمون، قال رجل الأعمال، إنه يحب أهل النوبة بشدة، معلقًا: "لما بشوف حد نوبي ببقى عاوز أبوسه"، متابعًا: "ولكن الجزيرة دي ملكية خاصة وأمر يخص سميح ساويرس"،لافتًا إلى أن شقيقه قام بشرائها، ولم يحصل على شيء بدون تراخيص، وإذا كانت هناك مشكلة فتكون مع الدولة وليس مع شقيقه.



