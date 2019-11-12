Advertisements
Advertisements
Advertisements

اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أكد محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة طلخا، فى محافظة الدقهلية على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في المدينة في إطار النهوض والعودة بالدقهلية عروسا للدلتا.

 وقام جهاز النظافة والتجميل مساء الاثنين، بشن حملة مخصصة لقص وتقليم الأشجار والتي كانت تشوه المنظر العام في جميع شوارع ومناطق مدينة طلخا.

وفى ذات السياق تابع محمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا أعمال ري المسطحات الخضراء بميدان معلا، وتخطيط المطبات الصناعية بشارع مجمع الرحمن بطلخا.

وترأس رئيس مركز ومدينة طلخا اجتماعا طارئا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأقسام الهندسية ومديرو الأملاك والإنارة العامة برئاسة المركز، لمناقشة الاستعداد لتنفيذ الموجه 14 لازالة التعديات على أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع شدد على روؤساء القرى بضرورة العمل على رفع مستوى الأداء في مجالات النظافة والإنارة العامة.
 
حضر الاجتماع أحمد حمدي، سكرتير رئاسة المركز، ومحمد سالم، مدير قطاع الخدمات برئاسة المركز.
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية أراضي الدولة أخبار

أخبار تهمك

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 11 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إزالة التعديات على السكك الحديدية بطلخا (صور)

تنفيذ إزالة ٢٤ حالة تعد على أملاك الدولة في الدقهلية

محافظ الدقهلية: 294 طن قمامة تم رفعها واستمرار حملات النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات

محافظ الدقهلية: توريد 1545 طن خلال ثلاثة أيام وإزالة أربع مخالفات بناء بحي غرب وشرق المنصورة ومركز طلخا

إزالة 4 حالات تعد ورفع 200 طن قمامة في طلخا بالدقهلية

تفاصيل رفع 925 طن قمامة من 3 مراكز في الدقهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status