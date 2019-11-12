اجتماع طارئ في محافظة الدقهلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة



حضر الاجتماع أحمد حمدي، سكرتير رئاسة المركز، ومحمد سالم، مدير قطاع الخدمات برئاسة المركز.

أكد محمد أمين الدمرداش، رئيس مركز ومدينة طلخا، فى محافظة الدقهلية على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في المدينة في إطار النهوض والعودة بالدقهلية عروسا للدلتا.وقام جهاز النظافة والتجميل مساء الاثنين، بشن حملة مخصصة لقص وتقليم الأشجار والتي كانت تشوه المنظر العام في جميع شوارع ومناطق مدينة طلخا.وفى ذات السياق تابع محمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا أعمال ري المسطحات الخضراء بميدان معلا، وتخطيط المطبات الصناعية بشارع مجمع الرحمن بطلخا.وترأس رئيس مركز ومدينة طلخا اجتماعا طارئا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأقسام الهندسية ومديرو الأملاك والإنارة العامة برئاسة المركز، لمناقشة الاستعداد لتنفيذ الموجه 14 لازالة التعديات على أملاك الدولة.وخلال الاجتماع شدد على روؤساء القرى بضرورة العمل على رفع مستوى الأداء في مجالات النظافة والإنارة العامة.