Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفصلت الرقبة عن الجسد.. أمن القليوبية يكشف تفاصيل انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
كشفت مديرية أمن القليوبية، في بيان صادر عنها تفاصيل واقعة انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر.

وقال البيان إنه تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات ووفاته بالقرب من محطة سكك حديد شبين القناطر أمام المحكمة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتبين قيام المدعو "م. ن" 33 سنة، عامل مفاتيح ومقيم كفر ابو أسد دائرة المركز، بإلقاء نفسه أمام القطار 368 المتجه إلى القاهرة حال تحركه بمسافة حوالي 400 متر أمام محكمة شبين القناطر، مما أدى إلى وفاته في الحال إثر إصابته بانفصال الرقبة عن الجسد وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.

وأيد شاهدا عيان على الواقعة، وهم كلا من: ""علي. و"، و"أحمد. ج" مضمون ما أسفر عنه الفحص، وبسؤال والد المتوفى المدعو "ن.ل"، قرر أن نجله مريض نفسي ويعاني من حالة اكتئاب حاد ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10220 إداري مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة القليوبية انتحار شاب في القليوبية انتحار شاب القليوبية

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 5 ساعات

فنان شهير يتحول حفل عيد ميلاده إلى عزاء بسبب وفاة هيثم أحمد زكي (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأرصاد": موجة طقس سيئ تضرب مصر في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

HD الشوط الثاني يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر مباراة مصر وغانا online تابع لايف الشوط الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"نفسي أموت زي ماما".. 5 أسرار حول انتحار فتاة مترو مارجرجس

التفاصيل الكاملة لانتحار شاب في محطة مترو "عرابي"

مريض نفسي وهارب من المنزل.. تفاصيل جديدة بواقعة انتحار شاب بـ"مترو عرابي"

بتر قدم شاب حاول الانتحار أسفل عجلات المترو في الجيزة

عاجل.. السيطرة على حريق محدود بجرار قطار

ضبط عاطلين هاربين من المؤبد في حملات أمنية بالعبور وشبرا الخيمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status