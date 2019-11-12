انفصلت الرقبة عن الجسد.. أمن القليوبية يكشف تفاصيل انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر

كشفت مديرية أمن القليوبية، في بيان صادر عنها تفاصيل واقعة انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر.



وقال البيان إنه تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات ووفاته بالقرب من محطة سكك حديد شبين القناطر أمام المحكمة دائرة المركز.



وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتبين قيام المدعو "م. ن" 33 سنة، عامل مفاتيح ومقيم كفر ابو أسد دائرة المركز، بإلقاء نفسه أمام القطار 368 المتجه إلى القاهرة حال تحركه بمسافة حوالي 400 متر أمام محكمة شبين القناطر، مما أدى إلى وفاته في الحال إثر إصابته بانفصال الرقبة عن الجسد وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.



وأيد شاهدا عيان على الواقعة، وهم كلا من: ""علي. و"، و"أحمد. ج" مضمون ما أسفر عنه الفحص، وبسؤال والد المتوفى المدعو "ن.ل"، قرر أن نجله مريض نفسي ويعاني من حالة اكتئاب حاد ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين ولم يشتبه في وفاته جنائيا ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10220 إداري مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.