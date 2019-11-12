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شوقي غريب لـ"الفجر الرياضي" : لن نصل للأولمبياد بدون الجماهير.. ويكشف سر دخوله الملعب متأخر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن سعادته الكبيرة عقب الفوز علي منتخب غانا والصعود لدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" أود أن أشكر كل الجماهير المصرية علي مساندتنا وأود أن أشكرهم علي مساندتهم لنا طوال اللقاء هم السبب الرئيس في الفوز، وإنا بالفعل تحدثت قبل مباراة غانا وطالبت الجماهير بالمجئ للمباراة وتشجيعنا وقلت لهم لن نخذلكم وبالفعل ذلك واضح ولن نخذلهم أبدا ".

وعن دخوله الملعب متأخر في الشوط الثاني بعد هدف غانا، قال :" كنت أقوم بالصلاة "، وبعدها عندما سالت وعلمت أن محمد عبدالسلام أخطأ في الهدف قلت له أنا المسؤل عن المباراة".

وأضاف :" أقول لجماهير مصر لاعبي المنتخب هم أولادكم ومنتظرينكم في مباراة الكاميرون وفي نصف النهائي ولن نصل للأولمبياد بدونكم ".

وتابع :" من الممكن أن نري تغييرات في التشكيل خلال لقاء الكاميرون بعد الصعود لنصف نهائي البطولة".

وحقق منتخب مصر الفوز علي منتخب غانا بثلاثيه مقابل هدفين في مباراة الجولة الثانية التى أقيمت علي ستاد القاهرة الدولى وأحرز أهداف مصر كل من مصطفي محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

ترتيب المجموعه الأولى عقب مباراة مصر وغانا

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط

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