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دبلوماسي سابق: مصر مقبلة على مفاوضات سد النهضة بكل النوايا الحسنة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:08 ص
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السفير علي الحفني
السفير علي الحفني
أمنية فوزي
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كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية الوساطة الأمريكية في مفاوضات أزمة سد النهضة، قائلًا إن الإنجاز الذي تم في هذه المفاوضات أنه تم التوافق على خارطة طريق؛ مدتها قصيرة قد تستغرق ثلاثة أشهر.

وأَضاف "الحفني"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن خارطة الطريق سيتخللها أكثر من اجتماع؛ بعضها في المنطقة، وبعضها في واشنطن، موضحًا أن المأمول هو التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع: "كلنا أمل في أن يسهم الدور الأمريكي كوسيط في الوصول إلى تفاهم في هذا الموضوع، وأن يدرك الجانب الإثيوبي كل المفاوضات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، وأن يدرك أن من مصلحة الدول الثلاث الوصول إلى تفاهم في هذا الشأن"، معلقًا: "تم إضاعة الكثير من الوقت في هذه المفاوضات، منذ 2011 إلى 2019"، مؤكدًا أن مصر مقبلة على هذه المفاوضات بكل النوايا الحسنة، للوصول إلى تفاهم يفيد كل الأطراف.
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مصر سد النهضة توك شو الجانب الإثيوبي أخبار

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