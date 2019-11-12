كارول سماحة تعلن عن موعد عرض فيلم "بالصدفة"

تنتظر الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عرض فيلمها الجديد "بالصدفة" بدور العرض السينمائي، في دبي، وذلك غدا الثلاثاء 12 نوفمبر.



نشرت كارول سماحة "تغريدة" عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "غدا في دبي استعد لإطلاق فيلم بالصدفة".



وكان أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" بالبنان منذ شهرين، بالبنان وذلك بحضور النجمة كارول سماحة، وباقي أبطال الفيلم، كما حرصت النجمة إلهام شاهين، على حضور العرض الخاص للفيلم.



فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



يذكر أن النجمة كارول سماحة، كانت خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة من خلال مسلسل"الشحروة"، والتي جسدت من خلاله شخصية النجمة الكبيرة صباح، وتم عرضه في رمضان 2011، وقبل وفاة الفنانة صباح، كما شارك في المسلسل عدة نجوم بالوطن العربي وخصوصا مصر ولبنان.