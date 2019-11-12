استشاري نفسي يحذر من "حاجات غريبة جدًا" الفترة المقبلة (فيديو)





قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مصر تعرضت لحملة ثقافية غريبة منذ السبعينات، تهدف لتغيب الثقافة المصرية، لافنًا إلى أن التغيب الثقافي يشمل تغييب القيم الدينية والاجتماعية، معقبًا: "هشنوف حاجات غريبة جدًا في المجتمع المصري الفترة المقبلة، المجتمع سيتغير بصورة عنيفة".وشدد استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة إصلاح الثقافة المصري، حتى لا يقلد المواطن المجتمع الغربي بصورة عمياء، وهذا الأمر يكون من خلال بث أفلام ومسلسلات معينة لبث قيم وأخلاق معينة،وشدد على ضرورة قيام وزارة الثقافة بدوره في توعية الجماهير، معقبً:" وزارة الثقافة مش مسؤولة عن اقامة الحفلات، دي مسؤولة عن الثقافة في مصر كلها".