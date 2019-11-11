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"النمر": نستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. (فيديو)
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:48 م
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داليا الحسين
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قال يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات "200 الحربي"، إن العالم أجمع يتجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن معظم أنواع الوقود تضر البيئة وصحة المواطن؛ الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة في العلاج من أثار التلوث البيئي والسمعي.
وأضاف النمر، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأثنين، أن الوقود يكلف الدولة مبالغ طائلة نتيجة عبء الاستيراد الذي تتحمله الدولة، مشيرَا إلى أن السيارات التي تعمل بالكهرباء أكثر راحة وأقل إزعاجًا من السيارات التي تعمل بالوقود مهما ارتفعت مواصفاتها.
وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات "200 الحربي أن تكاليف الصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية تقل إلى الثلث مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود سواء ديزل أو بنزين.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات إلى أن استهلاك الطاقة أصبح متاحا من عمليات الشحن وإعادة الشحن طبقا لنوع السيارة أو الأتوبيس، منوها إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وليس فقط استيرادها.
وأضاف النمر، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الأثنين، أن الوقود يكلف الدولة مبالغ طائلة نتيجة عبء الاستيراد الذي تتحمله الدولة، مشيرَا إلى أن السيارات التي تعمل بالكهرباء أكثر راحة وأقل إزعاجًا من السيارات التي تعمل بالوقود مهما ارتفعت مواصفاتها.
وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات "200 الحربي أن تكاليف الصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية تقل إلى الثلث مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود سواء ديزل أو بنزين.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات إلى أن استهلاك الطاقة أصبح متاحا من عمليات الشحن وإعادة الشحن طبقا لنوع السيارة أو الأتوبيس، منوها إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وليس فقط استيرادها.
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