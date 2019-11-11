"النمر": نستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. (فيديو)



ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات إلى أن استهلاك الطاقة أصبح متاحا من عمليات الشحن وإعادة الشحن طبقا لنوع السيارة أو الأتوبيس، منوها إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وليس فقط استيرادها.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع وإنتاج المدرعات "200 الحربي أن تكاليف الصيانة والتشغيل للسيارات الكهربائية تقل إلى الثلث مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود سواء ديزل أو بنزين.