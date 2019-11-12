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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واختلاف في التوجه العالمي للعملة الأمريكية عن السعر في مصر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم

تميل أسعار الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بقائها ضمن مستويات الاستقرار النسبى التى شهدته منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أداء العملة الأمريكية خلال 2019

فقدت أسعار الدولار نحو 16 % من قيمتها خلال عام 2019، لتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0842

16.2125

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.09

16.19

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.10

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.10

16.20


أسعار الدولار عالميًا:

تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1039 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل  109.02 ين، كما تراجع بنحو 0.6 بالمائة أمام  الجنيه الإسترليني ليسجل 1.2858دولار.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار  بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.174
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