أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12/11/2019.. واختلاف في التوجه العالمي للعملة الأمريكية عن السعر في مصر

اسعار الدولار اليوم





تميل أسعار الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بقائها ضمن مستويات الاستقرار النسبى التى شهدته منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









أداء العملة الأمريكية خلال 2019





فقدت أسعار الدولار نحو 16 % من قيمتها خلال عام 2019، لتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء





سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع .





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.









أسعار الدولار في البنوك المصرية





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0842 16.2125 اسعار الدولار في بنك مصر 16.09 16.19 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.08 16.18 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.09 16.19 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.10 16.20 اسعار الدولار في بنك عودة 16.10 16.20







