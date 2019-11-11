Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة الدول الأمريكية تعلن عقد اجتماع حول بوليفيا.. الثلاثاء

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:34 م
Advertisements
منظمة الدول الأمريكية
منظمة الدول الأمريكية
وكالات
Advertisements
أعلنت منظمة الدول الأمريكية، مساء الاثنين، عقد اجتماع طاريء حول الوضع في بوليفيا بمقرها في واشنطن غدا الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة، أن الاجتماع سيعقد بطلب من الولايات المتحدة وفنزويلا والبرازيل وكندا وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجمهورية الدومينيكان.

ويذكر أن أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الأحد، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه استمرت منذ ثلاثة أسابيع.

وقال موراليس عبر التلفزيون: "أستقيل من منصبي كرئيس"، فيما اعتبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضًا من منصبه أنّ ”الانقلاب وقع“.

أما المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على استقالة الرئيس بالقول ”لقد أعطينا درسًا للعالم. غدًا ستكون بوليفيا بلدًا جديدًا“.

وغصّت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا للاحتفال باستقالة موراليس.

وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمرّدها ضدّ الرئيس، تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.

ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.

وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان الأحد موراليس بالاستقالة ”من أجل صالح بوليفيا“.

وصرّح قائد الجيش للصحفيين: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".

وكان العديد من قادة المعارضة البوليفيّة دعوا أيضًا موراليس الأحد إلى الاستقالة، رغم إعلانه أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم يُحدِّد لها موعدًا.

وقال ميسا في تصريحات سابقة : "نرى أنّ على الرئيس موراليس اتّخاذ هذا القرار. إذا كان يتمتّع بحدّ أدنى من الوطنيّة عليه الانسحاب".

وأضاف أنّ رئيس الدولة ليس في وضع يؤهّله إلى إجراء انتخابات جديدة أو الترشّح مجدّداً.

بدوره، اعتبر المعارض الأبرز لويس فرناندو كاماشو أنّ موراليس انتهك النظام الدستوري وعليه أن يستقيل، داعياً إلى تشكيل لجنة حكوميّة انتقاليّة تُكَلّف الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها ستّون يومًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الدول الامريكية الرئيس إيفو موراليس الرئيس إيفو الثلاثاء استقالة الرئيس اجتماع

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 4 ساعات

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ في بوليفيا عقب احتجاز 30 شخصا في الاحتجاجات

"تحالفت مع الرئيس إيفو".. من هي" باتريشيا آرس" التي سحلها المتظاهرين في بوليفيا؟

الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل من منصبه

هذه الدولة تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد تنحيه

"استقالة الرئيس".. ماذا يحدث في تظاهرات "بوليفيا"؟

بعد استقالته من منصبه.. ما مصير رئيس بوليفيا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status