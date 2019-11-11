السكران: المنيا يسير على الطريق الصحيح والقادم أفضل



أعرب طارق السكران المدير الفني لفريق المنيا، بأن فريقه يسير على الطريق الصحيح، عقب سلسلة من الإخفاقات في بداية الموسم الحالي من القسم الثاني.



قال السكران بأن فريق المنيا لديه لاعبون علي أعلي مستوي، لكن هناك مشكله هي قلة أن العامل البدني ، لكنه سيسعي لتصحيح المسار مع الفريق المنياوي.



وأضاف السكران بأنه كان يشعر بالقلق قبل إنطلاق المباراه السابقة، التي شهدت فوز المنيا على بترول أسيوط، مشيرا إلى أن فريق بترول أسيوط من الفرق القويه، كما ذكر بأنه عقب انتهاء الشوط الأول، ازداد القلق، نظرا لقوه فريق بترول أسيوط، وقدرته علي العوده إلي المباراه في اي وقت



واختتم حديثه، بأنه يقدم الشكر لمجلس اداره نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر علي ثقته في شخصي، كما اتقدم بالشكر للاعبين لما قاموا به من مجهود كبير اليوم



وكان مجلس إدارة نادي المنيا قد تعاقد مع طارق السكران ليتولي منصب مدربا عاما لفريق المنيا مع المدير الفني الجديد لكنه تولي اليوم منصب المدير الفني خلفا لسمير كمونه الذي تقدم باستقالته عقب خساره المنيا من فريق بني سويف الأسبوع الماضي، علي أن يكون السكران مدربا عاما للفريق مع المدير الفني الجديد.





كما قال أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا بأن الفوز علي بترول أسيوط كان صعبا للغايه، مشيرا إلى أن فريق بترول أسيوط فريق قوي، ذاكرا في حديثه بأنه كان يتوقع صعوبه اللقاء



وأضاف عمر بأن اللاعبون كان لديهم ضغط نفسي قوي، نظرا للتعادل أمام سوهاج والهزيمه من الألومنيوم وبني سويف، لكن المدير الفني طارق السكران اخرجهم من هذه الحاله الصعبه، بتحقيق الفوز في لقاء اليوم.



وختم حديثه عمر بأنه يتقدم بخالص الشكر للمدير الفني واللاعبين علي المجهود في اللقاء السابق..



وكان نادي المنيا قد فاز علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد 2019\2020.



