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شاهد.. أول ظهور لعلامات مرض البهاق على يد رامي جمال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:37 م
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رامي جمال
رامي جمال
ولاء عبد الناصر
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ظهر المطرب رامي جمال لأول مرة بعد إعلانه خبر إصابته بمرض البهاق، وخلال ظهوره كانت علامات مرض البهاق علي يده.

نشرت الفنانة أنغام صورة تجمعها مع المطرب رامي جمال عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال، شغالين فى أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله ".

يذكر أن رامي جمال أعلن أمس، عن إصابته بمرض البهاق خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلاً": "الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع رامي حديثه: "فعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".

اختتم رامي جمال حديثه: "فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".

يذكر أن رامي جمال بعد إعلانه الخبر تلقي الكثير من الدعم النفسي، من جمهوره ومحبيه وأيضاً زملائه فى المجال وعملوا على تشجيعه على استكمال مشواره الفني وحثه على عدم الاستسلام .
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فن رامي الجمال درن بهاق أخبار الفن

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