بدء تسليم الدفعة الأولى من الاقامة المميزة بالسعودية لعدد من المتقدمين .. اعرف الشروط والمميزات والاسعار

أعلن مركز الاقامة المميزة، اليوم الإثنين، تسليم الدفعة الأولى من المتقدمين على برنامج الاقامة المميزة الذين صدرت الموافقة على طلباتهم، وتشمل متقدمين من خارج السعودية ومن داخلها.





وكانت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاقامة المميزة، أحد أنظمة الاقامة في المملكة قد صدرت في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، ويمنح المستفيد عددًا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة أو سنويًا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها، ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة.





ولا تشترط مدة محددة للإقامة بعد الحصول على الاقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الاقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة "الرياض".





وتشمل الاقامة المميزة نوعين من الاقامة هي إقامة غير محددة المدة في السعودية وفق نظام الاقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال لمرة واحدة وإقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في السعودية وفق نظام الاقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال في السنة الواحدة.





مميزات الاقامة المميزة في السعودية - تأشيرات زيارة للأقارب.

- استقدام العمالة المنزلية.

- امتلاك العقارات.

- الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- امتلاك وسائل النقل الخاصة.

- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.

- حرية الخروج والعودة للملكة ذاتيًا.- استخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين.

- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.



شروط منح الاقامة المميزة

- وجود جواز سفر ساري المفعول.





- الملاءة المادية.





- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.





- أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها.





- عدم وجود سوابق جنائية.





- خلو المقيم من الأمراض المعدية.





ينص نظام الاقامة المميزة في السعودية على إلغائها إذا أدين حاملها بجريمة عقوبتها السجن 60 يوما فأكثر، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، أو صدر قرار أو حكم بإبعاده عن البلاد، أو تبين تقديمه لمعلومات غير صحيحة، كما تلغى الاقامة إذا تنازل حاملها عنها أو في حال وفاته أو فقدانه الأهلية، ولا يترتب على إلغائها أو إنهائها انتقال المزايا والحقوق إلى أسرة المستفيد، لكن النظام يتيح لمن تتحقق فيه الشروط التقدم للحصول عليها.





شروط وأسعار الإقامة المميزة في السعودية