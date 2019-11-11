30 صورة لوزيرة الدولة لشؤن الهجرة ونجوم الفن والإعلام من حفل توقيع"إيام في بيت المحترم" لسافكي المنيري

حرصت شافكي المنيري على عقد حفل توقيع الكتاب في شهر نوفمبر، ليتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وهو يوم 10 من الشهر الجاري.





ويرصد الفجر الفني أبرز الحضور ومن بينهم الوزيرة نبيلة مكرم والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية وعدد كبير من الفنان والأعلامين.





وترص دشافكي المنيري في الكتاب فيه أهم ملامح شخصية الفنان ممدوح عبد العليم من وجهة نظرها كزوجة له والتي ارتبطت معه طوال حياه في علاقة من المحبة والإحترام.



وتتحدث شافكي المنيري خلال الكتاب عن بداية تعارفهما وقصة حبهما التي بدأت في لندن، وزواجهما وابنتهما والمواقف الإنسانية منه، وعن لقبه الذي يحبه وكان يناديه دائمًا به الجمهور وهو المحترم.



وتطرقت خلال الكتاب حول أعماله الفنية، والجوائز الذي حصل عليها وما كتب عنه في عالم الفن، وما كتبه هو شخصيًا، وملامح عن حياته وتربيته التي انعكست على رؤيته الفنية والسياسية والثقافية

وقعت اليوم الأعلامية شافكي المنيري، كتاب "أيام في بيت المحترم" لزوجها الراحل ممدوح عبد العليم الذي